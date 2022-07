"Jestem Asia, śpiewam, piszę, gram" - rozmowa z Asią Nawojską

Małgorzata Łeska: Asiu pochodzisz z Rzeszowa. Jak to jest zagrać koncert w rodzinnych stronach? Jak zapamiętałaś Rzeszów?

Asia Nawojska: Zawsze dobrze mi się tutaj wraca. To miasto o którym opowiadam, że żadne inne nie jest tak czyste i coraz zieleńsze. Piękna, słuchająca publiczność w parku im. Władysława Szafera całkiem nas rozczuliła. Stare wspomnienia, drogi do domu ze szkoły, wagarowanie i spacerowanie – wszystkie te wydarzenia, miejsca i rzeczy mnie przez lata kształtowały i przyznam, że choć nie zawsze czułam te zażyłości, chyba budzą się we mnie coraz bardziej.

MŁ: Jak określisz gatunek muzyki, który prezentujesz na scenie i dlaczego akurat taki?

AN: Nazwałam siebie kiedyś częścią eclecticsoundu. Szufladkowanie to ostatnia rzecz której bym życzyła i sobie i wszystkim wokół, stąd też poszukiwałam określenia na tyle pełnego, bym poczuła się w nim bezpiecznie. Wciąż szukam, wciąż błądzę – na szczęście - między gatunkami i sposobami opowiedzenia historii piosenką, i mam nadzieję, że tak szukać i potykać się, by iść dalej, będę mogła cały czas.