Jest zgoda, aby działki przy Dołowej podarować pod budowę Sądu Okręgowego w Rzeszowie

- Zanim to pismo wpłynęło miasto dokonało wielu badań - przedstawiała wiceprezydent. - Wydział Ochrony Środowiska zlecił Politechnice Rzeszowskiej wykonanie ekspertyzy terenu przy Dołowej, określającej kody odpadów zalegających na tych działkach. Dalej w wyniku badań okazało się, że są to m.in. popioły, odpady z betonu, remontów i przebudowy dróg. Te odpady zalegają do głębokości 5 m. Głębiej grunt jest rodzimy. To mokra glina. Jednocześnie dotarliśmy do dokumentów, w których Sanepid już w 2005 r. potwierdził, że postawienie tu budynku, wykonanie instalacji podziemnych i nadziemnych nie powoduje zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.