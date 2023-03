Jest pomysł, aby w Rzeszowie powstała klasa pływacka. W środę spotkanie w tej sprawie

Chodzi o czwartą klasę w roku 2023/2024. Zajęcia z pływania lub skoków planuje się codziennie rano na basenie przy ul. Matuszczaka w Rzeszowie.

Co Wy na taki pomysł? pyta ratusz i zaprasza na spotkanie organizacyjne w tej sprawie w środę (22 marca) o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 33 w Rzeszowie.

- Ten obiekt jest innowacyjny, jest jednym z najlepszych, jak nie najlepszym na naszym kontynencie. Jest wszechstronny. Skoki do wody będą tutaj podstawą, ale to miejsce jest przystosowane do powszechnej nauki pływania i innych sportów pływackich. Przypomnę, że pływanie jest trzecią najbardziej popularną dyscypliną sportu w Polsce. Zarząd Polskiego Związku Pływackiego będzie chciał w stu procentach tę pływalnię wykorzystać. Przed nami m.in. Europejskie Igrzyska Olimpijskie, podczas których będziecie państwo mogli tutaj podziwiać najlepszych zawodników Europy. Jestem dumna i szczęśliwa, że będziemy mogli tu kształtować i rozwijać obecne i nowe pokolenia skoczków do wody, dyscypliny, której Rzeszów jest kolebką – mówiła podczas uroczystości otwarcia Otylia Jędrzejczak, prezes Polskiego Związku Pływackiego.