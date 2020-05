Jaka jest Twoja rodzinna pamiątka?

"Otrzymujemy wiele wzruszających historii rodzinnych. Wiele z przesłanych prac to spisane drżącą ręką wspomnienia o rodzicach, dziadkach, czasem zapisane piórem w zeszycie, czasem napisane na maszynie albo złożone komputerowo. Bez względu na formę wszystkie są ilustrowane zdjęciami, listami, dokumentami" - mówi Gabriela Sierocińska-Dec, koordynatorka akcji społecznej #MojaPamiątka. Te opowieści to żywa historia Polski zawarta w losach wielu polskich rodzin.

Jedna z prac zawiera wielopokoleniową opowieść o rodzinie i jej patriotycznej działalności, począwszy od pra-pra-pradziadka walczącego u boku Napoleona, poprzez pradziadków walczących w Powstaniu Styczniowym, dziadków broniących polskiej mowy w zaborze rosyjskim, aż po ojca - żołnierza obu wojen światowych. Kolejne wspomnienia snuje syn, który z dumą opowiada o brawurowej ucieczce ojca z Niemiec - z ciężkich robót - ukradzioną łodzią przez Jezioro Bodeńskie do Szwajcarii. Inną historię mają do opowiedzenia odnalezione po wielu latach na strychu pamiętniki i listy dziadka Klemensa biorącego udział w walkach 1920 roku.

Organizatorzy akcji #MojaPamiątka zachęcają osoby po 60. roku życia do podzielenia się swoim wspomnieniem. Punktem wyjścia do opowieści jest jedna fotografia, dokument lub film wideo z domowego archiwum. Historie można przesyłać do końca czerwca 2020 r.

Praca może być przygotowana w formie pamiętnika, rejestracji wideo, wpisu blogu lub kanale w mediach społecznościowych. Szczegóły na stronie projektu: mojapamiatka.muzhp.pl

Prace mogą poruszać dowolną tematykę, np. historie rodzinne związane z II wojną światową, trudnościami życia codziennego w PRL, zwłaszcza w czasach kryzysu, spotkaniami z Janem Pawłem II, okresem „Solidarności”, działalnością w opozycji antykomunistycznej.

Prace należy wysyłać do 30 czerwca 2020 r. na adres: mojapamiatka@muzhp.pl lub na adres: Muzeum Historii Polski, ul. Mokotowska 33/35, 00-560 Warszawa

Kontakt z koordynatorami projektu pod adresem mojapamiatka@muzhp.pl oraz pod numerem telefonu 693 606 368.

Projekt został objęty honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Organizatorzy: Muzeum Historii Polski we współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patroni medialni: Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A., Rzeczpospolita, Polska Press Grupa, Super Express, Gość Niedzielny, Głos Seniora, portal dzieje.pl.

Zdjęcia, udostępnione przez Muzeum Historii Polski, pochodzą ze zbiorów prywatnych Andrzeja Czerwika oraz Anieli Szczygielskiej.