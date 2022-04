Jak zrobić bajkę. Wywiad z Katarzyną Kotlińską rzeszowską ilustratorką i blogerką

Małgorzata Łeska: Byłam niesamowicie ciekawa Waszego wystroju wnętrz. Kasiu, jesteś estetką! Na Twoim blogu również to widać! Dbasz o każdy szczegół i spójność między tym co tworzysz, a tym jaka jesteś. Nic tu nie jest przypadkowe.

Poza obowiązkami, które na co dzień wykonujesz dużą część swojego życia poświęcasz ilustracjom, które wykonujesz. Dlaczego właśnie akwarele?

Akwarele są przepiękną formą pokazywania koloru, różnych kształtów, a co najważniejsze nie do końca możemy mieć wpływ na końcowy efekt. Wciąż się uczę tej techniki. Uwielbiam moment rozlewania się farby na mokrej strukturze papieru. To jest coś co tylko w pewnym zakresie mogę kontrolować. I właśnie to mnie w tym najbardziej zachwyca i zarazem inspiruje do kolejnych ilustracji.