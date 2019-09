Jak kiedyś mieszkali ludzie z Rzeszowszczyzny? Wystawa "Zapis Socjologiczny. Anno 1978-1990" Zofii Rydet w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie

Te zdjęcia warto zobaczyć! Startuje Rzeszowski Weekend Fotografii

To będzie dłuuugi weekend. W środę rozpoczyna się pierwszy Rzeszowski Weekend Fotografii. Impreza potrwa do niedzieli. Do Rzeszowa przyjadą m/in. Wiktor Franko, Wojciech Grzędziński i Bogdan Dziworski.