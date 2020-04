IPN Rzeszów, terytorialsi i Towarzystwo Brata Alberta wspólnie pomagają bohaterom

28. Finał WOŚP. Tak wyglądało Światełko do nieba 2020 w Polsce [zdjęcia NaM]

Światełko do nieba to już tradycja Finału WOŚP. W niedzielę, 12 stycznia punktualnie o godz. 20 w wielu miastach w Polsce odbyły się świetlne pokazy, będące kulminacyjnym punktem wydarzenia. Tym razem ogólnoplska transmisja telewizyjna rozpoczęła się od Gdańska, by uczcić rocznic...