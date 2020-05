Indyjski koncern Roha wybuduje zakład w Parku Naukowo-Technologiczym „Rzeszów-Dworzysko”

Zakończenie budowy zakładu planowane jest na koniec grudnia 2020 r. Pracę znajdzie tutaj ok. 30 fachowców, w tym m.in. technolodzy, pracownicy produkcyjni oraz pracownicy działu sprzedaży i marketingu.

- Pojawienie się tego rodzaju międzynarodowej firmy na naszym rynku znacząco przyczynia się do wzmocnienia i zróżnicowania lokalnej gospodarki. Nowi inwestorzy, którzy dostrzegają niepodważalne zalety „Dworzyska”, są dowodem na to, że nasz powiat i region staje coraz bardziej atrakcyjny, również dla zagranicznego kapitału

Centra produkcyjne znajdują się w USA, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, RPA, Wietnamie, Indonezji, Tajlandii, Chinach, Egipcie i Meksyku. Sprzedaż produktów skierowana jest do 55 krajów na świecie.

- Planowana w „Dworzysku” inwestycja Rohy wpisuje się w rozwój „inteligentnych specjalizacji” woj. podkarpackiego. Kolejnym etapem inwestycji będzie wybudowanie przez firmę centrum badawczo-rozwojowego z laboratoriami, które powstanie we współpracy z Politechniką Rzeszowską

– mówi Waldemar Pijar, sekretarz Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, główny koordynator projektu PNT „Rzeszów-Dworzysko”.

PNT „Rzeszów - Dworzysko” to atrakcyjny teren inwestycyjny o pow. 83,42 ha. Jest w pełni uzbrojony, znajduje się blisko autostrady A4, drogi ekspresowej S19, międzynarodowego lotniska Rzeszów – Jasionka oraz magistrali kolejowej E30 Niemcy - Polska - Ukraina. Do tej pory zainwestowało na tym terenie 18 przedsiębiorstw. Docelowo pracę znajdzie tutaj ok. 3 tys. osób.