Inauguracja programu edukacyjnego Start IT - Cisco4Ukraine. Adresowany jest dla uchodźców z Ukrainy Beata Terczyńska

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Cisco Networking Academy inaugurują program edukacyjny dla uchodźców ukraińskich Start IT - Cisco4Ukraine mat. WSIiZ

Start IT - Cisco4Ukraine to program skierowany do ukraińskich uchodźców niezależnie od wieku i płci, którzy chcą rozwijać kompetencje cyfrowe, rozważają nową ścieżkę kariery lub dalszą edukację w IT. Oficjalna inauguracja programu, połączona z debatą „Nowoczesna Ukraina - edukacja, gospodarka, technologie" - 1 lutego w Centrum Edukacji Międzynarodowej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.