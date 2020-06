Imieniny Tamary 3.06. Kiedy złożyć życzenia imieninowe Tamarze? Oryginalne życzenia imieninowe

>Tamaro z Rzeszowa! Składamy Ci życzenia imieninowe.

Wyślij Tamarze radosne życzenia na imieniny

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Kochana, z okazji imienin życzę Ci

ust całowanych, policzków głaskanych,

ramion ukochanych i chwil wyczekiwanych...

Wiązanka najpiękniejszych życzeń

Imieninowych: długich lat życia,

szczęścia, dobrego zdrowia i sił,

powodzenia w pracy i całym życiu.

Spełnienia najskrytszych marzeń,

realizacji dobrych zamiarów i planów.

Pogody ducha, nadziei w lepszą przyszłość

oraz wszystkiego najlepszego.

Niech wiatr zawsze wieje Ci w plecy,

a słońce świeci w twarz.

Niech dobry los da Ci zatańczyć

wśród najjaśniejszych gwiazd!

Najlepsze życzonka,

pięknego w życiu słonka,

smutków małych jak biedronka

i szczęścia wielkiego jak smok!

Zobacz, która kwiaciarnia będzie najbliżej Ciebie w Rzeszowie

💐 Art. Ślusarczyk K.