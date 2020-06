Imieniny Eugeniusza. Kiedy są imieniny Eugeniusza? Najbliższe imieniny wypadają 2.06. Wierszyki z okazji imienin dla Eugeniusza

Jaki jest Eugeniusz?

Imię Eugeniusz ma pochodzenie greckie. Imieniny Eugeniusza wypadają 2 czerwca, 8, 13 lipca oraz 13 listopada.

Eugeniusz jest osobą ciekawą świata i swojego otoczenia. Jest typem introwertyka, który woli trzymać się w cieniu i zachowuje większość swoich myśli dla siebie. Ma wąskie grono znajomych, ponieważ jest osobą nieśmiałą i skrytą. W pracy jest drobiazgowy i skrupulatny. Jest typem zadaniowca, który stopniowo wykonuje swoje obowiązki.

Wierszyki na imieniny Eugeniusza

Jeśli nie masz możliwości złożenia życzeń osobiście Eugeniuszowi, bo nie mieszka w Rzeszowie, ale chcesz pokazać, że pamiętasz o imieninach ukochanej osoby, możesz podarować jej kartkę lub wysłać życzenia w formie SMS lub przez inny komunikator. Wybierz odpowiednie życzenia wśród propozycji wierszyków, które znajdziesz poniżej.

Dużo zdrowia pomyślności dużo szczęścia i radości.

Niech marzenia się spełniają i sił tobie dodają.

Jak masz na imię - dobrze wiem, więc dziś życzenia złożyć Ci chcę.

Mnóstwo radości, słodkiej miłości, pełnego szczęścia i wiecznej młodości.

Z okazji Twego święta życzę Ci,

aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twych oczach,

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły chmury smutku,

aby płatki róż wyściełały Twoją drogę życia,

a szczęście, zdrowie, radość i miłość

były przeznaczeniem Twych dni.

Co Cię w życiu rozwesela,

Czego pragnie serce Twoje,

Niech Ci dobry los udziela.

Takie są życzenia moje!

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały.

By nigdy nie było porannej pobudki

i wiał wiatr specjalny co rozwiewa smutki.

Ile godzin bije czas,

Ile liści sypie las.

Tyle szczęścia i słodyczy,

W dniu imienin

Twoich życzy...

Najlpsze kwiaciarnie w Rzeszowie

💐 Kwiaciarnia Katarzyna Witecka