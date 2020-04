Hotel Holiday Inn Express Rzeszów Airport przy lotnisku Rzeszów - Jasionka dla personelu medycznego szpitala w Łańcucie

Polski Holding Hotelowy wspiera walkę z epidemią koronawirusa , udostępniając personelowi szpitala zakaźnego w Łańcucie Hotel Holiday Inn Express Rzeszów Airport przy lotnisku Rzeszów - Jasionka. Chodzi o to, by zminimalizować ryzyko zakażeń dla rodzin pracowników szpitala, którzy w szczególnych warunkach walczą z epidemią.

Na potrzeby personelu medycznego przeznaczony został cały obiekt i będzie on do dyspozycji szpitala tak długo, jak będzie to konieczne.

Funkcjonowanie hotelu dla medyka, wraz z kosztami noclegu i śniadań, będzie w całości sfinansowane przez Polski Holding Hotelowy.