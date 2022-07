Historyczne, pierwsze lądowanie samolotu z Rijeki w naszym porcie lotniczym

Rijeka to trzeci nowy kierunek w tym sezonie, po Wenecji i Olsztynie.

Od 5 lipca przez kolejne dwa miesiące PLL LOT zabiera pasażerów z Podkarpacia i sąsiednich regionów do trzeciego co do wielkości miasta w Chorwacji. Międzynarodowe lotnisko, na które we wtorkowe wieczory lecą podróżni z Jasionki, jest usytuowane na wyspie Krk, ze względu na piękne plaże uważanej za „złotą wyspę” Adriatyku.

Pierwsi turyści lecieli do Chorwacji na tygodniowy lub dłuższy wypoczynek, ale zdarzali się też tacy, którzy postanowili połączyć zwiedzanie Rijeki z Zadarem lub Wenecją, innymi kierunkami oferowanymi przez nasze lotnisko i narodowego przewoźnika. Pierwszy przylot miał miejsce podczas burzy.

Samoloty typu Bombardier Q400 startują z podrzeszowskiego lotniska o 20.10, by wylądować w Rijece o 22.05. Lot powrotny rozpoczyna się o 22.35, a podróżni przylatują do Jasionki pół godziny po północy.

W miesiącach wakacyjnych z podrzeszowskiego lotniska odbywa się w sumie ponad 80 rejsów rozkładowych tygodniowo do 12 krajów. To rekord w historii portu.