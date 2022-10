Historia Grzegorza Frydryka okiem Łukasza Pompy. Rozmowa z twórcą filmu [WYWIAD] Małgorzata Zaremba

Łukasz Pompa jest miłośnikiem poezji Stachury i pieszych wędrówek, szczególnie po Beskidzie Niskim. Przeprowadził się z Wrocławia na Pogórze Strzyżowsko-Dynowskie. Zakochany w podkarpackich drewnianych chałupach i zabytkach. Kształcił się w dziedzinie dokumentalistyki konserwatorskiej. Wielbiciel dzikich terenów. Choć na swoim koncie ma wiele zrealizowanych filmów i na co dzień rzadko rozstaje się z aparatem, to we wtorek w Wojewódzkim Domu Kultury będziemy mogli zobaczyć jego reżyserski debiut.