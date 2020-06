Hala Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego jest już wykańczana

Zaplanowana została hala lekkoatletyczna, laboratorium biomechaniki ruchu sportowca, fizjologii i biochemii wysiłku fizycznego, gabinety masażu i odnowy biologicznej. Profesjonalna hala obejmie 200-metrową bieżnię okrężną 6-torową, 60- metrową bieżnię prostą 8-torową, rozbieg do skoku o tyczce, skocznię do skoku w dal i trójskoku, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do oszczepu, dwie mobilne skocznie do skoku wzwyż, 80-metrową bieżnię rozgrzewkową. Powstanie też widownia dla 300 osób.

Powierzchnia budynku to ponad 7,3 tys. m kw, wysokość - 11,75 m, szerokość - ok. 100 m, długość - ok. 83 m.