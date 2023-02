Giełda przy ul. Dworaka w Rzeszowie. Zobacz, co można było tu dziś kupić Andrzej Plęs

Dziś było znacznie więcej kupująco - zwiedzających, niż można to było zaobserwować poprzednich niedzieli. Góry ciuchów: koszulki sąsiadowały z garsonkami, biustonosze obok czapek, męskie garnitury nieopodal bielizny osobistej i sukni, do tego pagórki butów na każdą nogę, dla każdej płci w każdym wieku i na każdą okazję. Ciuchy leżące na latach stoiskowych i wiszące, w żołnierskim porządku na „na kupie”. Od liczby damskich torebek mogło zakręcić się w głowie, mocno reprezentowany był przemysł zabawkarski. Zgłodniali albo łakomi mogli skorzystać z propozycji pana sprzedającego słodycze, albo… ruszyć do budki po zapiekanką lub burgera, przy której kolejki jednak nie było. W gruncie rzeczy asortyment mniej więcej taki, jak w każdej galerii handlowej, tyle że taniej, za to mniej markowo, no i na świeżym powietrzu.