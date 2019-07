Gdzie zorganizować wesele w Rzeszowie? TOP 5 najlepszych Hoteli

Rzeszów jako stale rozwijające się miasto dysponuje ogromną ilością lokali, w których istnieje możliwość zorganizowania wesela. Wesele należy do najważniejszych uroczystości w życiu każdego z nas, dlatego tak ważna jest dobra organizacja a także profesjonalna i doświadczona obsługa wesela. Wybraliśmy zatem kilka hoteli, w których wszystko to zostanie Państwu zapewnione.

Jako pierwszy hotel, przedstawiamy 4 gwiazdkowy Hotel Grand Boutique, który mieści się w samym centrum Rzeszowa, tuż obok rzeszowskiego rynku. Obiekt dba o zadowolenie wszystkich gości w najwyższym standardzie wykonywanych usług, profesjonalna oraz doświadczona obsługa pozwoli Państwu zająć się sobą i nie myśleć o organizacji. Doradcy z bogatym doświadczeniem pomogą zaplanować każdy szczegół w tym ważnym dniu oraz przedstawią wszystkie dostępne możliwości. Wybierając ten hotel możecie być pewni, że wszystko pójdzie po waszej myśli. Do wyboru w swojej ofercie posiada 3 zestawy dań (silver, gold oraz platinum). W każdym zestawie mamy do wyboru: przystawki, zupy, dania główne, desery, menu bufetowe, desery porcjowe, ciasta oraz menu specjalne (na życzenie gościa personel przygotuje menu dla dzieci, menu wegetariańskie, menu wegańskie oraz menu bezglutenowe), oraz atrakcje dodatkowe typu bufet włoski czy lemoniadowy. Cena organizacji wesela obejmuje także powitanie Pary Młodej chlebem i solą, powitalny kieliszek wina musującego dla Pary Młodej oraz Gości, dzieci do 4-go roku życia bezpłatne miejsce przy stole, bezpłatny parking – 10 miejsc, Apartament dla Nowożeńców, 50 % rabatu dla dzieci do 10-go roku życia, możliwość bezpłatnej degustacji wybranego menu weselnego oraz 50% ceny za miejsce dla obsługi (m.in. zespół, fotograf, kamerzysta).



Zobacz ofertę Hotelu Grand https://www.grand-hotel.pl/pl/wesela-w-rzeszowie/ Drugim wybranym przez nas hotelem jest 5 gwiazdkowy Hotel Bristol Tradition & Luxury, znajdujący się w sercu Rzeszowa czyli w samym centrum rzeszowskiego rynku. W tym obiekcie można zorganizować wesele liczące nawet powyżej 300 osób. Podobnie jak Hotel Grand obiekt zapewnia profesjonalną obsługę wesela w tej wyjątkowej chwili dla Pary Młodej. Poza fachową obsługą hotel dysponuje niezwykłą ofertą gastronomiczną m.in. wyśmienitą kuchnią polską, europejską i azjatycką. W udogodnieniach znajdziemy klimatyzację, parking dla ok. 10 samochodów oraz noclegi dla gości weselnych. Cena za organizację obejmuje 4 gorące dania, ciasta, a także przekąski. W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Widok z Hotelu Bristol w Rzeszowie Rezydencja Alabaster – to miejsce powstało głównie z myślą o organizacjach przyjęć rodzinnych, konferencji, imprez oraz szkoleń. Rezydencja znajduje się 1,5 km od centrum Rzeszowa w zacisznym i spokojnym miejscu, posiada duży parking, 5 sal balowych, oraz strefę SPA. Jeśli chodzi o organizację wesela, oferuje sale do 160 osób, a także od 160-350 osób, obiekt przygotował także specjalną ofertę na taką okazję m.in.: nocleg - 90 zł/osoba w pokoju dwuosobowym, nocleg - 110 zł/osoba w pokoju jednoosobowym, możliwość skorzystania z bezpłatnej strefy SPA, a w niej: basen i wanna z hydromasażem oraz bezpłatny, monitorowany parking.

Przykładowa propozycja menu weselnego zawiera: przystawki np.: roladka z kurczaka z farszem warzywnym, serwowana z sosem francuskim, zupy np.: krem z borowików z groszkiem ptysiowym, dania główne np.: rolada wieprzowa nadziewana musem drobiowo-grzybowym, z dodatkiem bazyli podana z sosem śmietanowo-pieprzowym oraz ziemniakami nadziewanymi warzywami, deser np.: rolada lodowa królewska, serwowana na puree z brzoskwiń z dodatkiem malin i bitej śmietany, kolacja np.: barszcz czerwony z rożkiem z ciasta francuskiego z nadzieniem pieczarkowym oraz zakąski zimne, sałatki, dodatki, napoje i ciasta. Istnieje także możliwość złożenia dodatkowego zamówienia na Stół „Chłopskie jadło". - płyta zimna lub stół „owoce morza", piwo - beczka 30 litrów, udziec wieprzowy – na ciepło, krojony przez kucharza, podawany z sosem chrzanowym, meksykańskim i z sałatką grecką, wjazd na salę z pieczonym prosiakiem faszerowanym kaszą, sos chrzanowy, meksykański, sałatką grecka oraz fontanna czekoladowa dla 100 -150 osób. Hotel Prezydencki znajdujący się 1 km od rzeszowskiego rynku również będzie doskonałym wyborem do zorganizowania wesela, zyskał wiele rekomendacji, a m.in. od Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej S.A., 21 Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Hotel oferuje zorganizowanie kameralnego przyjęcia dla grona najbliższych wam osób, a także wystawne przyjęcie do nawet 400 osób! Do dyspozycji gości posiadają 2 sale w zależności od ilości gości weselnych, umożliwiają także aranżację sal według wymogów Pary Młodej. Pracownicy obiektu z przyjemnością pomogą podczas dekorowania sali, a także podczas całego procesu przygotowania do przyjęcia. W ofercie gastronomicznej posiadają dania główne, kremowe zupy, lekkie przystawki, wyborne desery i ciasta. Na życzenie klienta przygotują ?stół szwedzki lub stół ze słodyczami?. Ponadto do dyspozycji Pary Młodej i Gości posiadają 45 pokoi i 4 apartamenty w 3 gwiazdkowym hotelu oraz 33 pokoje i 5 apartamentów w hotelu 4 gwiazdkowym. Pokoje wyposażone są w wygodne łóżka, łazienkę z prysznicem, klimatyzację oraz WiFi.. Oferują także rabaty w przypadku wcześniejszej rezerwacji na większą ilość pokoi.

Jako ostatnie miejsce do zorganizowania wesela w Rzeszowie przedstawiamy 3 gwiazdkowy Zajazd Dwa Bratanki mieszczący się na ulicy Kwiatkowskiego. Zajazd szczyci się indywidualnym i profesjonalnym podejściem do gościa oraz dbałością o każdy szczegół. Oferują bezpłatny apartament dla nowożeńców, indywidualny wystrój sali weselnej, ułożenie menu weselnego według upodobań gościa, wyposażenie sal wraz z pełną klimatyzacją. Posiadają 2 sale, w sali pierwszej możliwość wesela do 180 osób, natomiast w sali drugiej wesele do 60 osób. Menu weselne zawiera zupę, drugie danie, dodatki gorące, dodatki zimne, 2 rodzaje sałatki do wyboru, zimny bufet, pieczywo, gorąca kolacja oraz napoje. Zajazd oferuje także parking dla gości, który przeznaczony jest dla 50 samochodów, tarasy na świeżym powietrzu oraz kuchnię grillową na tarasie. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty na stronie internetowej.

