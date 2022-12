Gdzie na spacer do 70 km od Rzeszowa. Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać w weekend 24 - 25 grudnia

Ścieżki spacerowe w pobliżu Rzeszowa

🌳 Trasa spacerowa: Wodospad Magurski z Folusza

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 2,13 km

Czas trwania spaceru: 1 godz. i 6 min.

Przewyższenia: 117 m

Suma podejść: 175 m

Suma zejść: 175 m

Dagobert poleca trasę mieszkańcom Rzeszowa

Mały spacer aby obejrzeć naturalny wodospad w Magurskim Parku Narodowym.

Trasa 2 km, czas 1 godzina z dokładnym obejrzeniem każdej kropli wody. Łatwizna. Start na parkingu w Folusz, powrót w to samo miejsce.

Wycieczka ta było tylko przy okazji powrotu i zabicia czasu - bo kiedyś brakło czasu, siły i chęci aby obejrzeć wodospad po przejściu całego pasma Magury Wątkowskiej :)