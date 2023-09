Gdzie można głosować w Tyczynie? Lista lokali wyborczych

adres: Mickiewicza 1, 36-020 Tyczyn numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Kielnarowa 57, 36-020 Kielnarowa numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Hermanowa 225, 36-020 Hermanowa numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Borek Stary 84, 36-020 Borek Stary numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW.

adres: Hermanowa 212, 36-020 Hermanowa numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Wybory – kiedy odbywa się głosowanie?

Wybory do Sejmu i Senatu zarządzane są przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W dniu, na który wyznaczone zostało głosowanie, lokale wyborcze czynne są od godziny 7.00 do godziny 21.00. W przypadku niezaplanowanych zdarzeń, które wymagały przerwania prac komisji, możliwe jest wydłużenie godzin otwarcia lokalu. Są to jednak sytuacje incydentalne.