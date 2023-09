Gdzie można głosować w gm. Chmielniku? Lista lokali wyborczych

adres: Chmielnik 316, 36-016 Chmielnik numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Zabratówka 42, 36-017 Zabratówka numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Wola Rafałowska 137, 36-017 Wola Rafałowska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Błędowa Tyczyńska 29, 36-017 Błędowa Tyczyńska numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Borówki 34, 36-016 Borówki numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

adres: Chmielnik 50, 36-016 Chmielnik numer okręgu do Sejmu: 23 numer okręgu do Senatu: 56

Wybory parlamentarne 2023. Jak zagłosować? Co wziąć ze sobą? Wszystkie informacje w jednym miejscu

Jak głosować w wyborach parlamentarnych, aby mieć pewność, że głos zostanie uznany za ważny? Jak wziąć udział w głosowaniu, kiedy w dniu wyborów jesteśmy poza miejscem zameldowania? Jakie ułatwienia w czasie wyborów przysługują osobom z niepełnosprawnościami i seniorom? Odpowiedzi na te i inne ważne pytania zawarliśmy w naszym poradniku.

Jak oddać głos za granicą?

Prawo wybierania w obwodzie utworzonym za granicą w wyborach do Sejmu i Senatu ma obywatel Polski, który posiada czynne prawo wyborcze. Głosowanie poza granicami naszego kraju odbywa się wyłącznie osobiście. Osoby zamierzające wziąć udział w wyborach zobowiązane są zgłosić się do spisu wyborców sporządzanego przez właściwego terytorialnie konsula. Można to zrobić ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zachęca również do korzystania z elektronicznego systemu rejestracji e-wybory. W zgłoszeniu należy podać swoje dane osobowe, numer PESEL, adres stałego zamieszkania w Polsce, a także adres zagraniczny.