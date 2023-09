Gdzie możesz oddać głos w wyborach 2023 w Lesku? Zobacz listę lokali wyborczych

adres: Piłsudskiego 1, 38-600 Lesko numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Mickiewicza 16, 38-600 Lesko numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Bezmiechowa Dolna 215, 38-600 Bezmiechowa Dolna numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Zygmunta Kaczkowskiego 26, 38-600 Lesko numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Średnia Wieś 172, 38-604 Średnia Wieś numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Hoczew 157, 38-604 Hoczew numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Manasterzec 18, 38-600 Manasterzec numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Smolki 2, 38-600 Lesko numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Jankowce 109a, 38-600 Jankowce numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Huzele 110, 38-600 Huzele numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

adres: Glinne 56, 38-600 Glinne numer okręgu do Sejmu: 22 numer okręgu do Senatu: 58

Wybory 2023. Co zrobić, aby oddać ważny głos? Sprawdź nasz poradnik wyborcy

Na czym polega głosowanie? Co musisz zrobić, żeby móc zagłosować? Co zabrać ze sobą do lokalu wyborczego? Ile kratek zakreślić? Przeczytaj o wszystkich procedurach głosowania, które obowiązują w czasie wyborów parlamentarnych w Polsce.

Jak oddać ważny głos?

Jak wskazuje Kodeks wyborczy, każda uprawniona do głosowania osoba głosuje tylko na jedną listę kandydatów do Sejmu i jedną listę kandydatów do Senatu. Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” w kratce z lewej strony, obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy.

Jeżeli nieprawidłowo zaznaczymy nazwisko kandydata, stawiając przy nim inny znak niż "x", oddany głos będzie nieważny. Nie możemy również oddawać głosu na więcej niż jednego kandydata w wyborach do Sejmu lub wyborach do Senatu.