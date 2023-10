Gdzie głosować w Lesku? Lista lokali wyborczych 2023 Redakcja Naszemiasto.pl

Wybory 2023 - lista lokali wyborczych w Lesku Lukasz Kaczanowski/Polska Press

Przed nami wybory parlamentarne 2023. Tym razem do dyspozycji wyborców będzie kilka tysięcy nowych lokali wyborczych. Gdzie możesz głosować w Lesku? Warto mieć na uwadze fakt, że każdy z nas może oddać głos tylko raz w konkretnym lokalu wyborczym. Oddać głos można w ciągu całego dnia, a lokale wyborcze będą otwarte od 7:00 do 21:00. Sprawdź, gdzie możesz głosować oraz które ulice przypisane są do danego lokalu wyborczego.