Gdzie będzie dzisiaj (18.01) padać śnieg? Sprawdź, czy dzisiaj lub w najbliższych dniach w Rzeszowie zapowiada się prawdziwa zima

Nadchodzące śnieżne dni w Rzeszowie

Śnieg we wtorek 18.01.2022

Opady śniegu pojawią się na 50%. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0,1 cm śniegu. Warto przygotować się na taką pogodę. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 20 %.

Śnieg w środę 19.01.2022

Opady śniegu pojawią się na 10%. Warto ubrać się cieplej na wszelki wypadek. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 50 %. Ma spaść ok. 0,3 cm śniegu.

Śnieg w czwartek 20.01.2022

Prawdopodobieństwo, że pojawią się opady śniegu wynosi 80%. Ma spaść ok. 3,1 cm śniegu. To nie jest najlepszy dzień na spacer, jeśli nie chcesz przemarznąć. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 80 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 2 cm śniegu.

Śnieg w piątek 21.01.2022

Opady śniegu pojawią się na 70%. Ma spaść ok. 1,7 cm śniegu. Wychodząc z domu warto pamiętać o ciepłej kurtce zimowej. Prawdopodobieństwo, że w nocy pojawią się opady śniegu wynosi 80 %. Według prognoz, spadnie ok. 1,7 cm śniegu.