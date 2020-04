Galerie handlowe w Rzeszowie wkrótce wznowią działalność? Sprawdzamy, czy trwają przygotowania

- Liczyliśmy na to, że będzie to koniec kwietnia, później, że 4 maja. Na razie jest cisza. Temu wszystkiemu będą towarzyszyć pewne zalecenia, do których trzeba będzie się przygotować

- Różne już typy były, byliśmy przygotowani na kilka dat, a na razie nic się nie potwierdza. Jedyne co wiemy, to że wybory są pewne - żartuje Robert Wróbel z działu marketingu Millenium Hall.

Które z zaleceń mogą być najtrudniejsze do wdrożenia? Robert Wróbel podaje przykład wymogu utrzymania tylko jednego otwartego wejścia. Tłumaczy, że w przypadku tak dużego obiektu, jak galeria handlowa, może być to niewykonalne.

- Są wejścia z garażów, z różnych stron miasta, więc są to rzeczy technicznie niewykonalne. Ktoś wjeżdża do garażu podziemnego, a potem musiałby się kierować do wejścia np. od strony salonu Mercedesa. Nie tak architektura obiektu była wymyślana, więc wydaje mi się, że jeszcze to wszystko trzeba przemyśleć - podpowiada Robert Wróbel.

Przyznaje też, że w zarządzie galerii trwają już spekulacje odnośnie możliwych zaleceń ze strony władz.