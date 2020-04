G2A Arena w Jasionce wspiera akcję #DomyDzieckaBezWirusa. Trwa zbiórka na środki ochronne

Akcja #DomyDzieckaBezWirusa ma na celu przeciwdziałanie szerzeniu się pandemii koronawirusa. Za uzbieraną w ramach zbiórki kwotę, domy dziecka wyposażone zostaną w maseczki i rękawiczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk.

W związku z panującą pandemią koronawirusa wydarzenia zaplanowane w G2A Arena na wiosnę przeniesione zostały na późniejsze terminy. Mimo iż pracownicy pracują nad przygotowanem kolejnych wydarzeń, to część swojego czasu przeznaczyli na pomoc w nagłaśnianiu i promowaniu akcji charytatywnych, organizowanych przez fundacje i organizacje pomagające potrzebującym .

- Chcemy jako podmiot, mający zespół specjalistów z doświadczeniem organizacyjno-marketingowym, być realnym wsparciem dla fundacji, które niosą obecnie pomoc potrzebującym . Zapraszamy do śledzenia wydarzenia na Facebooku “G2A Arena Wspiera!” i akcji, które będziemy nagłaśniać

Akcja #DomyDzieckaBezWirusa to projekt Fundacji na Rzecz Psychoprofilaktyki Społecznej Pro-Fil. Za zgromadzoną w ramach zbiórki kwotę domy dziecka wyposażone zostaną w maseczki i rękawiczki ochronne oraz płyny do dezynfekcji rąk.

Każdy zebrany tysiąc złotych to jedna placówka wyposażona w zestaw ochronny.