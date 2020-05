Fontanny w Rzeszowie nadal bez wody. Dlaczego urzędnicy jeszcze nie uruchomili fontanny multimedialnej?

Pierwszy koncert po epidemii już jutro! I to za darmo

Wracamy do normalności. Od poniedziałku można wyjść na piwo do pubu, czy kolację do restauracji, Rynek ozdobiły ogródki letnie, a już w czwartek odbędzie się pierwszy koncert w Rzeszowie po epidemii. Artyści zagrają w Niezłej Sztuce, każdy może przyjść za darmo.