FlyBike 2019. Rowerowe wyścigi w środku nocy na lotnisku w Jasionce [ZDJĘCIA]

Ponad setka rowerzystów wzięła udział w imprezie FlyBike, która w nocy odbyła się na rzeszowskim lotnisku Jasionka. FlyBike to jedyne w swoim rodzaju wydarzenie kolarskie w skali Europy. Na czynnym międzynarodowym lotnisku uczestnicy mogli sprawdzić swoje możliwości w nocnym sprincie. Rowerzyści mieli do pokonania 5 pętli po 7 km. W zawodach udział mogło wziąć tylko 120 osób - to tyle, ile lotów na trasie Okęcie - Jasionka wykonał jedyny polski samolot pasażerski PZL MD-12. Impreza rozpoczęła się w sobotę o godz. 23.59.

K.Łokaj