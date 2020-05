Firma Colorland Team z Zaczernia produkuje przyłbice dla szpitali na Podkarpaciu

Siedziba Colorland Team, właściciela m.in. marek Colorland i nPhoto, znajduje się w Podkarpackim Parku Naukowo-Technologicznym. Firma, która na co dzień produkuje między innymi fotoksiążki, fotokalendarze czy fotoobrazy, realizowane na indywidualne zamówienie dla klientów z kilkunastu krajów w Europie i na całym świecie, przedstawiła jedną z linii produkcyjnych tak, by wesprzeć pracowników służby zdrowia w walce z pandemią.

5 tysięcy przyłbic ochronnych wytworzy Colorland Team. Zostaną one przekazane jako darowizna dla szpitali na Podkarpaciu . Pierwsze placówki już zgłosiły swoje zapotrzebowanie.

Produkcja już trwa. Colorland Team zapewnia, że przykłada równie dużo uwagi do wytwarzania nowego produktu, jak do fotoproduktów, które na co dzień wytwarza w jednej z największych drukarni w Europie.

Podczas produkcji firma stosuje niezbędne środki ochrony zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii.