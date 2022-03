Firma BSH przekazała ponad 800 urządzeń AGD organizacjom pomagającym uchodźcom z Ukrainy

BSH przekazuje AGD do ośrodków dla uchodźców po konsultacjach z samorządami. Lokalne władze wskazują spółce, gdzie potrzeba pomocy jest najpilniejsza. BSH przekazuje właśnie ponad 800 różnych urządzeń gospodarstwa domowego, takich jak pralki, lodówki, suszarki do ubrań, blendery czy czajniki m.in. do Urzędów Miast Łodzi, Wrocławia i Rzeszowa oraz do Hotelu Ossa, Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, czy Fundacji Happy Kids. Do Łodzi firma przekaże też niemal 800 litrów płynów do prania, zmywania i płukania.