Film "Paddington” w Kinie za Rogiem Café Rzeszów. To urocza, zabawna opowieść dla całej rodziny

Mały kudłaty miś w czerwonym kapeluszu odziedziczonym po wujku opuszcza rodzinne lasy Peru i po długiej podróży statkiem trafia do Londynu. O gościnności jego mieszkańców całe życie nasłuchał się bardzo wiele dobrego, ale rzeczywistość okazuje się… troszkę inna. I kiedy już zdesperowany planuje spędzić pierwszą noc w koszu na śmieci na wielkim dworcu kolejowym, niespodziewanie uśmiecha się do niego szczęście: gościnę oferuje mu sympatyczna rodzina z dwójką dorastających dzieci. Misiowi wystarczy jeden wieczór, żeby doszczętnie przemeblować dom gospodarzy, wniesie jednak do ich spokojnego mieszczańskiego życia niego nie tylko chaos i destrukcję, ale też mnóstwo wdzięku i powiew wielkiej przygody.