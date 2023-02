Festiwal Grand OFF w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Repertuar zapowiada się bardzo ciekawie

Festiwal Grand OFF to najważniejsza inicjatywa promująca kino niezależne w Polsce i jedna, z najważniejszych tego typu inicjatyw na świecie.

Powołane do życia w 2006 Światowe Nagrody Filmowe Niezależnych GRAND OFF to wydarzenie kulturalne, które zwraca uwagę na zjawisko kina niezależnego i nadaje mu odpowiednią rangę, powagę i prestiż. Najciekawsze produkcje niezależne z całego świata poddawane są preselekcji i typowane przez profesjonalną Komisję Nominacyjną do nagród w jedenastu kategoriach: scenariusz, reżyseria, zdjęcia, montaż, scenografia, aktorka, aktor, fabuła, dokument, animacja oraz najlepszy film polski. Filmy nominowane ocenia międzynarodowa Kapituła składająca się z ponad 80 znawców filmu, teoretyków, reżyserów, operatorów, montażystów i aktorów z ponad 30 krajów.

Nagrody w postaci pięknych statuetek wręczane są na festiwalowej Gali, która w 2022 roku odbyła się 2 grudnia w Warszawie.