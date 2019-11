Ferie 2020 w Rzeszowskim Domu Kultury. Startują zapisy na zajęcia w filiach RDK

Rzeszowski Dom Kultury w okresie ferii zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 7 do 12 lat (rocznik 2008 - 2013) na półkolonie zimowe. Zajęcia organizowane będą od 13 stycznia do 24 stycznia 2020 roku (od poniedziałku do piątku), w godzinach 8.00-14.00 w filiach: Country, Matysówka, Pobitno, Przybyszówka, Słocina, Staroniwa, Wilkowyja, Zalesie, Załęże, Zwięczyca oraz w godzinach 8:00-16:00 z wyżywieniem w filiach Biała, Miłocin oraz Staromieście.

Podczas zimowego wypoczynku w Rzeszowskim Domu Kultury instruktorzy prowadzić będą zajęcia o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym oraz edukacyjnym tj. zajęcia manualne, muzyczne, taneczne, teatralne, ruchowe, a także gry, quizy i zabawy. W każdym tygodniu przewidziane są także atrakcyjne wyjścia oraz wycieczki, jak również ciekawe warsztaty tematyczne.

Zapisy prowadzone będą od 2 grudnia 2019 roku do 8 stycznia 2020 roku dla rodzin z Rzeszowa oraz od 2 stycznia do 8 stycznia 2020 roku dla rodzin spoza Rzeszowa w przypadku wolnych miejsc. Po dniu 8 stycznia istnieje możliwość dopisania dziecka do powstałych grup, jedynie w ramach wolnych miejsc, a zamknięcie list uczestników następuje 10 dni przed rozpoczęciem turnusu.