Feel i Skaldowie pojawią się na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie

28. Finał WOŚP w Rzeszowie to impreza przygotowywana z ogromnym rozmachem. Organizatorzy postarali się, by wszyscy mieszkańcy doskonale się bawili, licznie odwiedzali Rynek i Podziemną Trasę Turystyczną i co najważniejsze - hojnie wspierali szczytny cel, jakim jest zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej.

Rzeszowski finał WOŚP to oczywiście również wielkie muzyczne święto. Na początek zagra fantastyczna formacja z Mysłowic - oFF KulturA. Zespół, którego dwaj członkowie pracują na co dzień w kopalni, gra wysmakowany poprock – ciekawie zaaranżowane i jednocześnie wpadające w ucho przeboje. Następnie spodziewać się możemy całkowitej zmiany klimatu – na scenę wkroczy śląska formacja industrial-metalowa OBERSCHLESIEN. Jej występ wzbogacony efektami pirotechnicznymi będzie wyjątkowym widowiskiem, a publiczność przekona się, że zespół nie przez przypadek nazywany jest śląskim Rammsteinem. Na scenie na Rynku pojawi się także kultowa grupa Mr. ZOOB, która przypomni doskonale znane wszystkim przeboje, takie jak „Kawałek podłogi” i „Kartka dla Waldka”, a następnie fantastyczny zespół FEEL z Piotrem Kupichą na czele porwie rzeszowską publiczność m.in. takimi megahitami, jak „A gdy jest już ciemno” czy „No pokaż na co cię stać”. Po spektakularnym „Światełku do nieba” (godz. 20.00), które będzie miało formę pokazu laserów, wystąpią giganci polskiej sceny muzycznej – SKALDOWIE. Koncertem w Rzeszowie zespół rozpoczyna wielki jubileusz 55-lecia działalności. Skaldowie to najstarszy polski zespół, grający nieprzerwanie od 1965 roku i występujący od ponad pięćdziesięciu lat w niezmienionym składzie.