Estrada Rzeszowska zaprasza na ostatni już w tym sezonie koncert w Letnim Ogródku Kulturalnym

Letni Ogródek Kulturalny to cykl bezpłatnych wydarzeń działającego w Estradzie Rzeszowskiej Rzeszowskiego Inkubatora Kultury - między innymi koncertów i projekcji filmowych na parkingu przy budynku Estrady (ul. Jagiellońska 24).

W piątek 4 sierpnia o godz. 20 na scenie pojawi się mieszanka surowego rock’n’rolla, post-punku i noise rocka, czyli poznański band Izzy and the Black Trees.

- Izzy and the Black Trees to połączenie brudnych punkowych gitar, napędzającej sekcji rytmicznej i charyzmatycznego głosu wokalistki. W brzmieniu zespołu zauważalna jest surowa elektryzująca energia na miarę the Pixies, PJ Harvey, Sonic Youth czy Patti Smith - przedstawia Patrycja Pastuszka, specjalista ds. marketingu i promocji w Estradzie Rzeszowskiej.