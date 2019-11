"Ermida albo Królewna pasterska" nowa premiera Siemaszkowej tym razem nie w teatrze, a na Zamku w Łańcucie [ZDJĘCIA]

Duża scena teatru przy ul. Sokoła nadal jest w remoncie, ale to nie przeszkodziło dyrektorowi Siemaszkowej, Janowi Nowarze pokazać widowni nowej produkcji. Tym razem wybór padł na dworską komedię. A raczej „komedyję” z 1664 r.

- Nie jest to tekst prosty, który da się zrozumieć - przyznaje aktor Robert Żurek, odgrywający rolę sługi Adrasta. - Są w nim wyrazy, które próbujemy rozszyfrować, ponieważ tylko mniej więcej znamy ich znaczenie. Ale jest to przygoda i rodzaj zabawy teatrem.

- Rzadko się dziś zdarza, żebyśmy bawili się teatrem - mówił Jan Nowara, który wyreżyserował to przedstawienie. - A sielanka jest niezwykle prosta. To marzenie, że jest gdzieś piękny świat, sen o szczęściu i miłości. Ale pociągnęliśmy wątki np. pogaństwa, do których sielanka nawiązywała - dodaje.