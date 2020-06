Elektryczne skutery, hulajnogi i rowery wracają jednak na ulice Rzeszowa. 1 czerwca ruszyła wypożyczalnia [ZDJĘCIA]

- Brak wyznaczonych stacji, w których bazowałyby rowery, powoduje konieczność pokonania sporego dystansu, by dotrzeć do każdego jednośladu i go odkazić. Ponadto zaangażowanie większej liczby osób do obsługi wypożyczalni, a co za tym idzie zwiększenie kosztów jej działania. Nie możemy sobie pozwolić na narażanie zdrowia naszych podróżnych i pozostawienie rowerów bez dezynfekcji - wyjaśniał.

- Sytuacja jest tak dynamiczna, że musimy się do niej dostosowywać. Zniesionych zostało wiele obostrzeń - podczas konferencji prasowej tłumaczyła Anna Kowalska, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie. - Pomimo że zachęcam do jazdy naprawdę bezpiecznymi autobusami miejskimi, to namawiam także do korzystania z wypożyczalni.

- Otwieramy sezon rowerowy w Rzeszowie. Firma Blinkee, jak w ubiegłym roku, dała do dyspozycji mieszkańców skutery, hulajnogi i rowery - mówił Marek Ustrobiński, wiceprezydent Rzeszowa. - Zapraszam do przejażdżek. Do tej pory było to niemożliwe ze względu na COVID. Nie wiedzieliśmy, jak sytuacja się rozwinie.