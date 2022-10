„Ekologiczna rodzinka”. Rusza doroczny konkurs plastyczny dla dzieci OPRAC.: mz

„Jak dbam o środowisko”, „mój wymarzony przyjaciel zwierzak”, „rodzinna wycieczka na łono natury”? – to tematy prac plastycznych, które do 14 listopada można zgłaszać do kolejnej edycji konkursu „Ekologiczna rodzinka”. Jury oceni pomysł i wykonanie, a na autorów najlepszych prac czekają atrakcyjne nagrody. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Handlowe Auchan Krasne.