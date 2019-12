Echo Sonda 4. W BWA wystąpią Precyzja: Rudnicki/Hader, Ulro i Królówczana Smuga

Nasze główne pole działania to szeroko pojęty nurt muzyki ambient, ale chętnie zahaczamy też o takie rejony, jak muzyka eksperymentalna, noise czy field recording - piszą o wydarzeniu organizatorzy. - Na czwartą odsłonę Echo Sondy, zapraszamy w niedzielę do dolnej sali wystawowej BWA Rzeszów. Tym razem będzie to edycja mocno zróżnicowana o zdecydowanie większym zabarwieniu eksperymentalnym.

Można powiedzieć, że czwarta edycja Echo Sondy to w trzech czwartych reimport utalentowanych rzeszowian, ponieważ wszyscy przyjezdni artyści pochodzą z Rzeszowa - dr Radek Rudnicki, połowa duetu Precyzja, przyjedzie z odległego Wellington w Nowej Zelandii, druga połowa, czyli Jakub Hader, z mniej odległego, ale nadal dalekiego Gdańska, jednoosobowy projekt Ulro to Andrzej Uzar, na co dzień mieszkający w Warszawie, natomiast pozostała jedna czwarta to mieszkający w Rzeszowie, a pochodzący z Biłgoraja Adam Piętak, czyli Królówczana Smuga.