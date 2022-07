Dziwne rozmieszczenie miejskich ławek na osiedlu Budziwój

Postanowiliśmy sprawdzić skąd pomysł takiej lokalizacji tych ławek. Jak słyszymy w rzeszowskim Ratuszu rzeszowskie środowisko seniorów zgłosiło postulat o zamontowanie ławek w całym mieście. Ławki mają służyć spacerującym seniorom, którzy się zmęczą i chcą chwilę odpocząć.

Swego czasu rzeszowski Zarząd Zieleni Miejskiej zwrócił się z prośbą do rad osiedli o przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców. Chodziło o to, żeby mieszkańcy wskazali miejsca, w których ławki są najbardziej potrzebne.

- Ostatecznie wyznaczono 65 miejsc na ławki. Całkowity koszt tej inwestycji to około 50 tys. zł – tłumaczy Artur Gernand z Kancelarii Prezydenta Rzeszowa.

Na osiedlu Budziwój ławki stanęły niedawno przy ul. Podleśnej, Miejskiej i Budziwojskiej. Ławki na ul. Miejskiej ustawiono jednak w zarośniętym trawą miejscu. Stopy można postawić tuż przy betonowej rynnie, którą po opadach spływa deszczówka. Widok także nie powala, bo można popatrzeć na krzaki. Natomiast tuż za plecami siedzącego znajduje się ogrodzenie domów jednorodzinnych. Chętnych do siadania na ławce nie ma.