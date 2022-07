Dziś przed Fontanną Multimedialną mistrz świata zaprezentował triki na rowerze Marcin Żminkowski

Dziś przed Fontanną Multimedialną, Kamil Kobędzowski, mistrz świata zaprezentował niezwykły pokaz StreetArt - STUNT, czyli w trikach na rowerze. Kamil jest krakowianinem i ma 26 lat. MTB STUNT, czyli jazdę akrobatyczną na rowerze, trenuje od 16 lat. A jego pasja zaczęła się dzięki starszemu bratu. To od niego Kamil uczył się pierwszych tricków. Szybko go prześcignął i kolejne umiejętności zdobywał oglądając internetowe poradniki. Kamil Kobędzowski ma też drugą pasję - motoryzację. Lubi też dobry stand up.