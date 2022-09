Dziś będą wzmożone kontrole drogowe prowadzone przez rzeszowską drogówkę

Działania mają na celu przede wszystkim promowanie bezpiecznych zachowań na drodze. We wcześniejszych latach akcja znana była jako Edward - Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych na Drogach. Ukierunkowane są na dążenie do założeń zgodnych z WIZJĄ ZERO - zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych.

Policjanci podczas wzmożonych kontroli drogowych, sprawdzać będą przede wszystkim stan trzeźwości kierujących, a także wyposażenie pojazdów i ich stan techniczny. Nie będzie pobłażania dla kierowców na podwójnym gazie, ani dla tych, którzy przekraczają dozwoloną prędkości. Te dwa czynniki są wciąż jedną z głównych przyczyn wypadków.

W związku z prowadzonymi działaniami, mundurowi przypominać będą o nowelizacji prawa wykroczeń, jakie weszło w życie z dniem 17 września.

Policjanci przypominają, że największy wpływ na bezpieczeństwo mają kierowcy, którzy w mniej lub bardziej świadomy sposób, dopuszczają się zachowań zagrażających życiu innych użytkowników dróg, np. poprzez przekraczanie limitów prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu/narkotyków, niezapięte pasy bezpieczeństwa czy korzystanie w czasie jazdy z telefonu komórkowego.

Jednak nie tylko kierowcy stwarzają niebezpieczne sytuacje. Wielu rowerzystów, czy pieszych również ignoruje zasady bezpiecznego poruszania się po drogach i przyczynia się do powstawania kolizji, czy wypadków.