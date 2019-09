Dzielenie mieszkania z innymi na studiach to najlepsza szkoła życia [HISTORIE STUDENTÓW]

Trzaskał drzwiami i śpiewał szanty

Marzena nie lubi, jak ktoś po zrobieniu kanapki nie sprzątnie okruszków ze stołu w kuchni. Byli współlokatorzy Marty nie rozumieli, po co mają kupować kostkę toaletową.

- Student, który chce zamieszkać w Rzeszowie, zdecydowanie lepiej na tym wyjdzie, jeśli wynajmie całe mieszkanie z grupą znajomych. A najlepiej przyjaciół - radzi Piotr, student UR. - Mieszkałem z przypadkowymi ludźmi i to jest tragedia. Był chłopak, który dzielił pokój ze swoją dziewczyną. Zrobił jej awanturę, bo zrobiła mu nie taką herbatę jaką chciał. Trzaskał drzwiami albo śpiewał szanty na cały głos. Nieważne, czy ktoś z nas się uczył czy chciał się przespać. Wielokrotnie zwracaliśmy mu uwagę, ale nic to nie dawało. Doszło nawet do przepychanek z moim kolegą, który kiedyś nie umył naczyń po kolacji. Zostawił je w zlewie i poszedł spać. Współlokator wyciągnął je i włożył do plastikowej miednicy. Mój kolega, jak to zobaczył, włożył je z powrotem do zlewu. A tamten dalej swoje. Jak zapytaliśmy go o co mu chodzi, to zaczął prężyć muskuły.