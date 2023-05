Dziecięce Obchody Święta Niezapominajki w Rzeszowie. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia!

Radne miasta Grażyna Szarama i Danuta Solarz zorganizowały kolejne Dziecięce Obchody Święta Niezapominajki w Rzeszowie tym razem pod nazwą "Niezapominajka przypomina" - o dbaniu o przyrodę, o pamiętaniu o patronach naszych ulic.

Uroczystość odbyła się w Parku Niezapominajki (pomiędzy ulicami Wiktora i Wyspiańskiego, nieopodal hipermarketu B1 w Rzeszowie) z udziałem uczniów klas najmłodszych Społecznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Rzeszowie i przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola "Tygrysek". Przedszkolaki i uczniowie uczcili ten dzień wdzięcznymi piosenkami i wierszami o niezapominajkach.

- Dzień Niezapominajki jest okazją do promocji polskiej przyrody, jej szanowania, ochrony oraz do promowania zdrowego i ekologicznego trybu życia - przypomniała radna Grażyna Szarama analizując wraz z najmłodszymi (w odniesieniu do życia codziennego) napisy na plakatach: Nie marnujemy wody!, Oszczędzamy prąd !, Segregujemy śmieci!, Ograniczamy zakup opakowań!, Dokarmiamy ptaki zimą! ,Nie śmiecimy na ulicy!