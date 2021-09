Dzieciaki z Rzeszowa pomagają rówieśnikom z Kamerunu i Republiki Środkowej Afryki. Zbiórka przyborów szkolnych i opatrunków Fundacji Pro Spe

To druga edycja akcji charytatywnej organizowanej przez Fundację Pro Spe z Rzeszowa. Jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich rodziców.

- Pierwsza akcja była na wiosnę tego roku, wtedy zbieraliśmy tylko materiały opatrunkowe: wodę utlenioną, bandaże i tym podobne rzeczy. Wysłaliśmy siedem metrów sześciennych materiałów do Republiki Środkowej Afryki, do brata Macieja Jabłońskiego, który pracuje tam jako misjonarz i położnik

Dzieci w Rzeszowie mogą pomóc rówieśnikom w Afryce. Nie trzeba wiele

Tym razem zbiórka dotyczy nie tylko opatrunków, ale też przyborów szkolnych.

- Dzieci w szkołach i przedszkolach przynoszą te rzeczy i wkładają do pudeł. Chcemy, żeby akcja zakończyła się do 20 października, dalej będziemy planować transport do Republiki Środkowej Afryki i dodatkowo Kamerunu - tłumaczy K. Sylwanowicz.