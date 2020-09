Dyskusyjny Klub Filmowy „Klaps” powraca do WDK w Rzeszowie z ciekawymi filmowymi propozycjami

O filmach wrześniowego DKFu:

NAJGORSZE WIERSZE ŚWIATA, reż. Gábor Reisz

Produkcja: Węgry 2019 - Gatunek: dramat/komedia - Czas trwania: 90 min

To lekka opowieść o ciężkich problemach, czyli jak zbudować trwałą i głęboką relację we współczesnym świecie. Życie 33-letniego Tamása w jednej chwili staje na głowie. Rzuca go dziewczyna, w efekcie czego zdesperowany mężczyzna postanawia zamienić Paryż na rodzinny Budapeszt. Powrót w dobrze znane mu rejony ma pomóc bohaterowi dojść do siebie i zapomnieć o nieszczęśliwej miłości. Swoistą terapią okazuje się dla Tamása podróż sentymentalna do czasów dzieciństwa i dorastania. Wspomnienia to nie tylko poszukiwanie różnych odcieni miłości, ale i próba zrozumienia sytuacji, w której się aktualnie znalazł.