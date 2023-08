Dworek w Hyżnem może liczyć na milion złotych! Ogromne zaangażowanie mieszkańców w konkursie fundacji "Most the Most" [ZDJĘCIA, WIDEO]

Konkurs "Nasz Zabytek” to akcja organizowana przez Fundację "Most the Most". Celem jest uratowanie zabytków. Pieniądze zostaną przeznaczone na rewaloryzację i dostosowanie do wybranej przez mieszkańców funkcji społecznej. Fundacja „Most the Most” jest organizacją non-profit powołaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do konkursu w woj. podkarpackim zgłoszono 33 obiekty. - Nasz wniosek okazał się najlepszy. Reguły były proste: ten wniosek, który zdobędzie najwięcej głosów mieszkańców wygrywa - mówi Dionizy Beda, sekretarz Gminy Hyżne.