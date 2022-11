Dwa ciekawe seanse w kinie Zorza. Dziś niespodzianka, jutro komedia dla kobiet

Seanse „Zorza w ciemno” odbywają się raz w miesiącu. Zabawa polega na tym, że tytuł filmu widz poznaje dopiero na seansie.

Dla ciekawskich Zorza zamieszcza na swoim profilu FB drobne podpowiedzi dotyczące filmu. „Zorza w ciemno” odbędzie się 29 listopada o godz. 18. Bilety 15 zł.

A 30 listopada o godz. 19 Zorza zaprasza wszystkie panie na „Babski wieczór” i premierowy seans filmu "Święta inaczej".

Tradycyjnie przed seansem w holu kina od godz. 18 zaplanowano różne pokazy kosmetyczne i dietetyczne dla pań.

„Święta inaczej” nakręcił Patrick Yoka, reżyser filmów "Rodzinka.pl" i "Listy do M. 4". Ewa jest perfekcyjną panią domu. Do Świąt szykuje się już od wakacji i nie przyjmuje do wiadomości, że coś może pójść nie tak. Nic więc dziwnego, że gdy w przeddzień wigilii odkrywa, że jej małżeństwo jest bajką, w którą wierzy już tylko ona, poukładany lśniący świat wali jej się na głowę. Trafiona w serce z dużego kalibru Ewa po raz pierwszy w życiu postanawia zrobić coś naprawdę spontanicznego: rzuca wszystko i wsiada do pierwszego lepszego pociągu w nieznane.