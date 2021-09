Duże zmiany rozkładu jazdy MPK Rzeszów i MKS Rzeszów od piątku. Będzie też nowa linia MPK łącząca Matysówkę z Zalesiem

Od 1 października działanie kilku linii autobusów MPK Rzeszów ulegnie zmianie. Na linii nr 12 zwiększy się częstotliwość przejazdów autobusów "w porannym szczycie", a wszystkie kursy będą kierowane do ul. Trembeckiego. Zmiany zajadą też na linii nr 53, gdzie kursowanie zostanie dostosowane do zmian w rozkładzie lotów i przylotów na lotnisku w Jasionce.

Nowa linia MPK Rzeszów. Połączy Matysówkę z Zalesiem

ZTM Rzeszów wprowadza też zupełnie nową, pilotażową linię nr 61. Będzie ona łączyła osiedla Matysówka z osiedlem Zalesie. Jest to kolejna nowość po linii nr 60, która początkiem września skomunikowała Bł. Karoliny - Staroniwską. To początek większych zmian w ZTM, mających na celu skrócenie najdłuższych tras oraz dodanie nowych. W założeniu miałoby to poprawić komunikację.