Duże zmiany komunikacyjne w centrum Rzeszowa. Powstanie rondo i nowa droga

Uwaga! Ulica Jana Pawła II w piątek i w sobotę zamknięta. Będą objazdy

W piątek i w sobotę od ok. godz. 8 do ok. 18 ulica Jana Pawła II będzie zamknięta. Na odcinku tuż przed ulicą Herbową aż do ulicy Budziwojskiej będzie układana warstwa asfaltu. Będą zmiany w organizacji ruchu oraz w kursach linii MPK.