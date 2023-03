Dr inż. Małgorzata Karbarz z uniwersytetu uczestniczyła w rejsie Oceanią Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk

Analiza środowiskowego DNA (eDNA) może służyć do rekonstrukcji minionych zmian klimatu i środowiska, do opracowania testów do biomonitoringu ekosystemów wodnych.

W pobranych próbkach analizowana jest bioróżnorodność morska za pomocą barkodownia i metabarkodowania DNA.

Dr Karbarz od kilku lat zajmuje się barkodowaniem DNA. Staż w IO PAN poszerzył jej wiedzę, a zdobyte umiejętności w analizie eDNA mogą stać się podstawą do utworzenia laboratorium środowiskowego DNA na Podkarpaciu, w którym będzie można analizować próbki gleby, wody czy powietrza.